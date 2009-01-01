Королева Великобритании одобрила закон о Brexit

Премьер Тереза Мэй получила право начать переговоры о выходе Великобритании из ЕС.

Королева Елизавета II. Reuters

Королева Великобритании Елизавета II одобрила закон о Brexit официально одобрила законодательство по Brexit.

Об этом сообщает британский телеканал "Скай ньюс", пишет Интерфакс-Украина.

Таким образом, премьер-министр Тереза Мэй получила право начать переговоры о выходе Великобритании из ЕС.

Напомним, 14 февраля палата лордов приняла законопроект о Brexit в его первоначальном виде.

Правительство внесло законопроект в парламент в конце января и настаивало на том, что он должен быть принят в неизменном виде. 8 февраля нижняя палата одобрила предложение правительства. За него проголосовали подавляющее большинство членов палаты — 494 человек, против — 122.

Процесс выхода Британии из ЕС, как ожидается, должен продлиться два года.

Лидеры ЕС считают, что Британии нужно поскорее выйти из Евросоюза.