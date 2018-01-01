"Космическая такса за откаты": экс-куратор космической отрасли РФ Рогозин возглавил "Роскосмос"

Когда чиновник курировал космическую отрасль, там были зафиксировали самые масштабные нарушения при расходовании госсредств за год.

Дмитрий Рогозин стал главой "Роскосмоса". antiseptic.livejournal.com

Бывший вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин теперь стал главой госкорпорации "Роскосмос".

Назначил его на этот пост президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

В свою очередь Telegram-канал "Подводная лодка" решил напомнить своим читателям, что, по данным Счетной палаты, самые масштабные нарушения при расходовании бюджетных средств в 2017 году были связаны как раз с космической отраслью. В целом, там установлен 151 факт нарушений на сумму 785,5 млрд руб.

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"Курировал космическую отрасль бывший вице-премьер Рогозин. Про таксу даже вспоминать не хочется", – резюмирует канал.

По данным канала, информационная кампания в СМИ, которая продвигала Рогозина в руководители "Роскосмоса", была заказана самим Рогозиным. "Чуть-чуть с космоса осталось на собственный PR", – пишет "Подводная лодка".

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