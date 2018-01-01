Кота-"гимнаста" из Сети превратили в оружие и растащили на мемы

Фотографию с вытянувшимся котом тут же подхватили и пустили на фотожабы пользователи Сети.

Очень гибкий кот стал популярной звездой интернета после того, как его хозяин опубликовал интересное фото с ним.

На снимке, размещенном в Reddit, кот растянулся спиной на руке владельца таким образом, будто он расслабленно лежал на животе, что позабавило многих пользователей.



Картинку тут же подхватили пользователи Сети.

Пользователи Reddit быстренько представили, к какой еще ситуации можно было бы приспособить нестандартную позу котэ, после чего забавные фотожабы на фотографию посыпались, как из пулемета. Снимок быстро вышел в топ Reddit, набрав более 10 тысяч положительных отметок.

Так, кое-кто решил, что кота можно использовать при стрельбе из лука или автомата, сыграть на нем, как на гитаре, а кто-то даже представил четырехлапого в роли супермена.

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Ранее в Риме отличился местный кот, попав в панораму Google Maps. Благодаря своей "фотогеничности" животное уже успело стать звездой Сети.

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