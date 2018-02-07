Козырь Грицака. Присутствие США в Украине вызывает гнев России – Bloomberg

В издании отмечают, что президент Трамп оказывает Украине гораздо более значительную помощь в сравнении со своим предшественником.

Сотрудничество с США дает надежду Украине и злит Кремль. Фото: milnavigator.com

Россия в 2016 году взломала информационную базу демократов, чтобы помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах, однако он усилил санкции против нее и увеличил масштабы военной помощи Украине.

Во время недавнего визита в США глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что сотрудничество украинской и американской разведки сейчас активно, как никогда ранее. Об этом пишет Bloomberg.

"Мы анализируем действия правительства Соединенных Штатов Америки. Поддержка включает в себя не только санкции, но и предоставление нам смертельного оружия и другие действия. Наши контакты с американской разведкой сейчас находятся на высоте", - цитирует журналист слова Грицака.

Автор отмечает, что в прошлом месяце главы трех основных разведывательных служб России посетили Вашингтон для встреч со своими коллегами. Их визит кажется странным, поскольку в данный момент сотрудничество Кремля и Белого дома в данной сфере нельзя назвать плодотворным.

По словам журналиста, "главный шпион" Украины благодарит США за поддержку не просто так. После аннексии Крыма и оккупации Донбасса экс-президент Барак Обама инициировал помощь и поддержку Украине, однако ЦРУ не хотело напрямую принимать участие в войне между Россией и Украиной. С приходом Трампа ситуация, как ни странно, изменилась. Он не только одобрил отгрузку снайперских винтовок, но и поддержал продажу противотанковых ракет Javelin. Масштабнее начала сотрудничать американская и украинская разведка.

Во время визита в США, отмечает автор, Грицак отметил тот важный факт, что РФ в чем-то побеждает, но присутствие США в Украине злит высшее руководство России.

"Россия постоянно говорит, что ЦРУ и украинские шпионские службы находятся в союзе друг с другом и появляются повсюду вместе. Каждый раз, когда они видят мужчин в камуфляже, то говорят, что ЦРУ находится в Украине. Когда наши снайперы работают эффективно, русская пропаганда становится ядовитой. Это показывает, что они боятся", - приводит Bloomberg слова Грицака.

Автор убежден, что для украинских спецслужб "политика страха" стала основанием для надежды.

Напомним, директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео сообщил, что сотрудники ведомства периодически встречаются с российскими "коллегами по разведке", чтобы обеспечить безопасность американцев.