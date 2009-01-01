Крах ЕС неизбежен в случае победы правых во Франции и Германии — премьер Испании

Рахой рассчитывает на победу Франсуа Фийона.

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Премьер-министр Испании Мариано Рахой допускает крах Европейского союза в случае победы правых на выборах во Франции и Германии.

Об этом он заявил в интервью радио Onda Cero, пишет РБК, ссылаясь на Daily Sabah.

По словам Рахоя, победа лидера ультраправых Марин Ле Пен на выборах президента Франции и антимиграционной партии AfD в Германии станет "катастрофой, которая разрушит Европу". "Я даже не хочу думать об этом, это будет катастрофа, это будет означать гибель Европы. Госпожа Ле Пен объявила о планах проведения референдума. Она хочет, чтобы Франция вышла из ЕС, якобы Европа есть источником всех бед. Я бы хотел, чтобы она побывала в остальном мире", — заявил Рахой.

В то же время он отметил, что не верит в победу правых на выборах в Германии и Франции. "Я уверен, что все будет хорошо в Германии, и я абсолютно убежден, что проблем не будет во Франции", — отметил Рахой, добавив, что рассчитывает на победу Франсуа Фийона.

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