"Красная тряпка" для Трампа. Политолог рассказал, как президент США усугубляет свое положение

Трамп разделяет концепцию о том, что Путин "полезный для нас союзник в борьбе с исламским терроризмом".

Дональд Трамп Reuters

У президента США Дональда Трампа нет никакого самоконтроля, а в вопросах внешней политики — это совершенно необразованный и некомпетентный человек.

Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский, сообщает "Новое время".

Он отметил, что Трамп разделяет концепцию Америки о том, что Путин может быть и не самый лучший друг Соединенных Штатов, но он "полезный для нас союзник в борьбе с исламским терроризмом".

"И весь комплекс этих причин, как мне кажется, будет заставлять американского президента делать все новые глупости, и тем самым усугублять свое положение", — подчеркнул политолог.

"Зачем было встречаться при закрытых дверях с военным преступником Лавровым и шефом российской разведки в США Кисляком? Все эти непредсказуемые поступки президента Соединенных Штатов пока сходят ему с рук, а у американского истеблишмента нет консолидированного мнения.

Вечное сидение на двух стульях для Трампа невозможно — ему придется определяться. И любая попытка сближения с Кремлем будет не только красной линией, но и красной тряпкой для всего американского истеблишмента", — добавил Пионтковский.

Напомним, ранее западные СМИ писали, что связь с Россией толкает Трампа в пропасть.