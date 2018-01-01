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Кремль ответил на просьбу матери Сенцова об его помиловании

Сегодня, 13:46

Пресс-секретарь президента РФ предупредил, что могут быть юридические сложности.

Песков
Песков прокомментировал просьбу матери Сенцова об его помиловании.
Ходатайство матери украинского режиссера Олега Сенцова Людмилы об его помиловании пока не поступало в Кремль. Однако там уже пообещали "не оставить его без внимания", как только его получат.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь глав РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

При этом Песков в очередной раз сослался на то, что просьба о помиловании исходит не персонально от самого Сенцова (при аналогичных обращениях в прошлом именно это послужило официальной причиной отказа).

"Такие случаи [помилования по ходатайству матери] в законе не прописаны, там конкретно указано, что должно произойти, чтобы была инициирована процедура помилования", – заявил российский чиновник.

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Ранее Дмитрий Песков говорил, что общественный резонанс никоим образом не может повлиять на вступившее в силу решение суда России по "делу" украинца, осужденный должен инициировать решение вопроса о помиловании лично. При этом сам украинец просить о помиловании отказался.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека — Людмила Денисова — сообщала, что он находится в медицинской части колонии, у него проблемы с почками и сердцем.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать украинца. После этого пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.

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Олег Сенцов, Людмила Сенцова, Дмитрий Песков, суд, Россия, помилование
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