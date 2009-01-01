Кремль показал фото и видео активного отдыха Путина-мачо: в тайге, под водой и на рыбалке

Путин катался на квадроциклах, совершал пешие походы, ловил рыбу и охотился под водой, наслаждался отдыхом.

Путин отдыхал в Тыве. Reuters

Несколько дней, с 1 по 3 августа, президент России Владимир Путин посвятил активному отдыху.

По пути в Благовещенск, российский лидер сделал остановку в южной Сибири, в Тыве, сообщается на сайте Кремля.

Как говорится в комментарии к видео, "президент побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой, загорал, сплавлялся по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках и плотах, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам".

На видео Путин запечатлен за штурвалом различных типов водного транспорта, на рыбалке со спиннингами и за охотой под водой.

Напомним, ранее экс-депутат Госдумы Константин Боровой заявил, что Путин неадекватен и находится в так называемом паранойяльном состоянии.

Видео: kremlin.ru.