Кремль прокомментировал отставку Лаврова

Заодно Песков поздравил главу российского МИД с днем рождения.

Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию

Он назвал эту информацию спекуляцией, пишет РИА-Новости. "Давайте поздравим министра с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции", – заявил он.

Как сообщалось, Лавров отставки якобы не намерен окончательно становиться пенсионером, а будет работать в Совбезе РФ. ПРичем вероятным кандидатом на замену Лаврову называли его заместителя Александра Грушко, который с 2012 по 2018 годы представлял Россию в НАТО. Однако не исключался и вариант, что МИД возглавит человек из Администрации президента.

К слову, Лавров трудится на посту министра иностранных дел РФ уже 14 лет - с марта 2004 года.

Напомним, ранее пользователи Сети бурно отреагировали на падение Лаврова на сцене.