"Кремлевская мафия" почти открытым текстом предлагает Западу крышу от терактов — политолог

РФ добивается раздела сфер влияния, считает Пионтковский.

Кремль, иллюстрация Корреспондент

Российский политолог и публицистсчитает, что "кремлевская мафия" почти открытым текстом предлагает западным странам крышу от дальнейших терактов.

Об этом говорится в его статье на Радио Свобода.

По мнению автора, суть навязываемого Кремлем Западу "сотрудничества" формулируются предельно откровенно: раздел сфер влияния, признание доминирования России на территории бывшего СССР.

"Сотрудничайте с нами, или вас будут продолжать взрывать в ваших домах и на ваших улицах" — вот какой сигнал посылается из Москвы после каждого крупного теракта в США, Франции, Германии, Великобритании, начиная от Бостонского марафона и заканчивая… взрывом в Манчестере", — отметил эксперт.

Ранее российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Константин Боровой писал, что президенту РФ Владимиру Путину для того, чтобы сохранять власть, нужно проводить политику изоляционизма.