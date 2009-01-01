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"Кремлевская мафия" почти открытым текстом предлагает Западу крышу от терактов — политолог

Сегодня, 09:42

РФ добивается раздела сфер влияния, считает Пионтковский.

Кремль
Кремль, иллюстрация Корреспондент
Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что "кремлевская мафия" почти открытым текстом предлагает западным странам крышу от дальнейших терактов.

Об этом говорится в его статье на Радио Свобода.

По мнению автора, суть навязываемого Кремлем Западу "сотрудничества" формулируются предельно откровенно: раздел сфер влияния, признание доминирования России на территории бывшего СССР.

"Сотрудничайте с нами, или вас будут продолжать взрывать в ваших домах и на ваших улицах" — вот какой сигнал посылается из Москвы после каждого крупного теракта в США, Франции, Германии, Великобритании, начиная от Бостонского марафона и заканчивая… взрывом в Манчестере", — отметил эксперт.

Ранее российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Константин Боровой писал, что президенту РФ Владимиру Путину для того, чтобы сохранять власть, нужно проводить политику изоляционизма

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Россия, Запад, Кремль, мафия, теракты, Манчестер, Пионтковский, Бостонский марафон
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