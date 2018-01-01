"Крошатся зубы, выпадают волосы". Сенцов написал письмо из российской колонии

Олег Сенцов пишет, что здоровье в колонии теряется безвозвратно.

Олег Сенцов рассказал об ухудшении здоровья ukrkino.com.ua

Ухудшается состояние здоровья украинского политического заключенного Олега Сенцова : у него выпадают волосы и крошатся зубы.

Об этом сам Сенцов написал в письме к близким и родным, рассказала сестра Олега Наталья Каплан в Facebook.

"Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы", — написала Каплан.

Сенцов пишет, что здоровье в колонии теряется безвозвратно, однако достаточно медленно.

Напомним, ранее в правозащитной организации "РосУзник" сообщили, что Олег Сенцов исчез из исправительной колонии №8 в Лабытнанги.

В свою очередь, адвокат Дмитрий Динзе, со ссылкой на представителей колонии, сообщил, что Сенцова никуда не перевозили из колонии города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Ранее Динзе сообщал, что у Сенцова в колонии начались проблемы с сердцем и обострился ревматизм.