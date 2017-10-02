Кровавая стрельба в Лас-Вегасе. Число жертв увеличилось до 58, Трамп заявил о "воплощении зла"

В ФБР не связывают стрельбу с международной террористической группировкой "Исламское государство".

Место трагедии в Лас-Вегасе Reuters

В результате стрельбы в американском городе Лас-Вегас (штат Невада) количество погибших возросло, по меньшей мере, до 58 человек, 515 человек были ранены.

Об этом сообщает сайт телеканала CNN.

Шериф городского департамента полиции Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо заявил, что в результате стрельбы, по меньшей мере, 58 человек погибли и 515 получили ранения.

В ФБР не связывают стрельбу с международной террористической группировкой "Исламское государство".

В свою очередь президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал расстрел людей в городе Лас-Вегас (штат Невада) воплощением зла в чистом виде.

Об этом он сказал на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Белого дома.

"Вчера вечером стрелок открыл огонь по огромной толпе на концерте кантри-музыки в Лас-Вегасе (Невада). Он жестоко убил более 50 человек и сотни ранил. Это было воплощением зла в чистом виде", — подчеркнул Трамп. По его словам, ФБР и Департамент внутренней безопасности тесно сотрудничают с местными властями с целью содействия расследованию.

Он сообщил, что в среду, 4 октября, посетит Лас-Вегас, чтобы провести встречу с правоохранительными органами и семьями жертв.

Напомним, стрельба произошла во время проведения музыкального фестиваля кантри-музыки "Урожай" (Harvest) в американском Лас-Вегасе. Полиция установила, что 64-летний Стивен Крейг Паддок из Мескита (Невада) открыл стрельбу по посетителям фестиваля из номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay.