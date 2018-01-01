Кровавые протесты в Никарагуа: количество погибших достигло 500 человек

Ранения в результате уличных стычек получили свыше 2,5 тысяч местных жителей.

Протесты в Никарагуа влекут за собой массовую гибель людей Фото: hromadske.ua

В результате массовых протестов, охвативших в последние несколько месяцев Никарагуа , погибло около 500 человек.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные правозащитной Никарагуанской ассоциации по правам человека.

Правозащитники подсчитали, что за три месяца ранения получили 2830 человек, а среди погибших насчитывается 31 несовершеннолетний.

Напомним, что массовые протесты в Никарагуа, начавшиеся 18 апреля, были спровоцированы реформой соцобеспечения, которая предусматривает увеличение отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшение пособий.

Президент Даниэль Ортега отменил реформу, но протестующие требуют проводить досрочные выборы. Ортега отказывается идти на выборы и называет действия протестующих и оппозиции "заговором против страны".

Как ранее сообщалось, в Никарагуа во время прямого эфира в Facebook был убит репортер, который вел репортаж об антиправительственных протестах.

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