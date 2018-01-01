Кровавый теракт на митинге в Пакистане: погибли более 120 человек

В пакистанском городе в результате атаки пострадало много людей.

Число жертв теракта на митинге в Пакистане возросло до 128 Reuters

В пакистанском городе Мастунг (провинция Балуджистан) количество жертв теракта на митинге возросло до по меньшей мере 128 человек.

В результате атаки ранения получили около 130 людей, сообщил агентству dpa представитель местной власти, пишет Deutsche Welle.

По данным издания, ответственность за нападения взяли на себя террористическая организация "Исламское государство" и пакистанское ответвление "Талибана".

"… смертник, на котором было от восьми до десяти килограммов взрывчатки, смог пробраться в плотную толпу. В результате теракта погиб также и кандидат в депутаты Навабзада Раизани", — сообщили местные СМИ.

Ранее стало известно, что 13 июля в Пакистане на митинге Национальной партии, по предварительным данным, в затесался смертник и подходящий момент привел в действие взрывное устройство, погибли не менее 70 человек.

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