"Кровный интерес": Путин рассказал о встрече в Хельсинки и большом плюсе Трампа

Встречу с главой США российский лидер назвал "полезной".

Путин рассказал о встрече с Трампом и его большом плюсе. Фото: Reuters

Президент РФ Владимир Путин самым большим плюсом главы США Дональда Трампа счиатет его стремление исполнять свои обещания.

"Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний, прежде всего данных избирателям — американскому народу", — цитирует RT выступление Путина на пресс-конференции по результатам работы саммита БРИКС.

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При этом встречу с Трампом в Хельсинки российский лидер назвал "полезной".

"Что касается наших встреч, то они полезны, я считаю… Мы же в Хельсинки говорили о том, в чем кровно заинтересованы наши государства", — уточнил Путин.

Напомним, встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. После чего бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.

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Украина даже потребовала от США объяснений по переговорам Путина и Трампа. Украинская сторона запросила у США разъяснений о якобы обсуждении на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки "новых предложений" по урегулированию ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму.

Позднее Трамп заявил, что второй встречи с российским лидером Владимиром Путиным он "ждет с нетерпением". В списке тем новой встречи, по его словам, будет и ситуация в Украине.

Однако в итоге Трамп решил отложить очередную встречу с Путиным, так как в США ждут завершения российской "охоты на ведьм".

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