Кровообращение минимальное. Шендерович считает, что РФ находится в тяжелом "историческом пролежне"

В стране столетиями происходило "омертвление тканей", отметил писатель.

Виктор Шендерович считает, что в России историческое омертвление тканей длилось столетиями УНИАН

Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович считает, что РФ находится в довольно тяжелом "историческом пролежне", кровообращение минимальное.

Историческое "омертвление тканей" может продолжаться десятилетиями и столетиями, рассказал он в эфире радио "Эхо Москвы".

"Мы живем… в довольно тяжелом историческом пролежне. Кровообращение минимальное. Это еще не труп, но кровь поступает очень слабо. Это уже не нормальная ткань, это омертвление ткани", — отметил литератор.

По его словам, в случае страны омертвление длилось столетиями. "Омертвление тканей. И это видно во всем. В том, что элита ходит на поклон, в том, что люди, на которых мы молились и которых боготворили, входят в штабы негодяя и вора, и преступника, и убийцы. И ничего, продолжают ходить по улицам", — подчеркнул автор и добавил, что элитой стали руководитель "Роснефти" Игорь Сечин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее Виктор Шендерович утверждал, что издалека в России особенно ясно видна общая картина угрюмого и агрессивного распада, ничего нового в государстве, в сущности, уже давно не происходит.