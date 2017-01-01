Кругом метель. США "накрыли" мощнейшие снегопады: фото

Кроме того, обильное выпадение снега местами сопровождается аномальными морозами.

В США из-за шторма Грейсон, который синоптики назвали "циклоном-бомбой", продолжает усиливаться метель, а температура воздуха снижается до рекордных отметок.

К примеру, в пятницу, 5 января в штате Нью-Гемпшир ожидается мороз в 40 градусов ниже нуля по шкале Цельсия, а в Нью-Йорке - 28 градусов ниже нуля, сообщают американские СМИ.

Напомним, ранее сообшалось о том, что в Японии из-за мощных снегопадов погибли семеро людей.