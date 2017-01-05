"Крупная угроза". В американской разведке и АНБ обвинили руководство России в хакерских атаках

Россия является полноправным действующим лицом, которое представляет собой угрозу правительству США, говорится в докладе американской разведки.

В Сенате обнародован доклад разведки США facenews.ua

Недавние хакерские атаки на США могли быть санкционированы высшим руководством России.

Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе американской разведки на заседании сенатского комитета по вооруженным силам, сообщают "Ведомости" со ссылкой на Reuters.

В заседании приняли участие: директор национальной разведки США Джеймс Клэппер, замминистра обороны по разведке Марсель Леттре и руководитель Агентства национальной безопасности (АНБ) и Киберкомандования ВС США адмирала Майкл Роджерс.

"Основываясь на размере и приоритете целей, мы считаем, что только самые высокопоставленные официальные лица России могли авторизовать недавнюю кражу чувствительных данных о выборах в США с последующим их обнародованием", — говорится в заявлении.

В заявлении указывается, что Россия представляет "крупную угрозу" в киберпространстве.

"Россия является полноправным действующим лицом, которое представляет собой крупную угрозу правительству США, военной, дипломатической, коммерческой и прочей ключевой инфраструктуре и ресурсным сетям, благодаря своей изощренной наступательной киберпрограмме и продвинутой тактике, технике и алгоритмам", — говорится в заявлении.

Ранее президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против Российской Федерации в связи с хакерскими атаками, в которых обвинили Москву. Узнать больше об ограничительных мерах можно здесь.