Крушение Ан-148: российский министр назвал тела погибших "биоматериалом"

Чиновник посетовал на необходимость проведения длительной генной экспертизы.

Министр транспорта РФ Максим Соколов. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что погибшие при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье превратились в биоматериал, что усложняет процесс экспертизы.

Он отметил, что на экспертизу фрагментов тел погибших уйдет 2-3 месяца. Об этом сообщает ТАСС.

"Ввиду того, что, судя по всему, выживших в этой авиакатастрофе на данный момент нет, качество биоматериалов такое, что придется делать экспертизу генную. Придется собирать биоматериалы родственников", — сказал Соколов.

Министр высказал предположение, что, возможно, некоторых погибших удастся идентифицировать путем опознания тел.

Напомним, в Московской области после вылета из аэропорта "Домодедово", потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа, в том числе трое детей. Никто из них не выжил.