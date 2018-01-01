Крушение Ан-148: российский министр назвал тела погибших "биоматериалом"

Чиновник посетовал на необходимость проведения длительной генной экспертизы.
Он отметил, что на экспертизу фрагментов тел погибших уйдет 2-3 месяца. Об этом сообщает ТАСС.
"Ввиду того, что, судя по всему, выживших в этой авиакатастрофе на данный момент нет, качество биоматериалов такое, что придется делать экспертизу генную. Придется собирать биоматериалы родственников", — сказал Соколов.
Министр высказал предположение, что, возможно, некоторых погибших удастся идентифицировать путем опознания тел.
Напомним, в Московской области после вылета из аэропорта "Домодедово", потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа, в том числе трое детей. Никто из них не выжил.