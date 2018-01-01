Крушение Ан-148 в Подмосковье: официальная версия авиакатастрофы

В воздушном судне через несколько минут после взлета начала развиваться особая ситуация.

В России за несколько секунд до столкновения с землей у Ан-148 стал развиваться правый крен, подчеркнули в МАК Reuters

Крушение в Раменском районе Московской области (Подмосковье) России самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" могло быть связано с неверными данными о скорости полета из-за обледенения датчиков.

На борту особая ситуация начала развиваться примерно через 2 минуты 30 секунд после взлета, сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета (МАК) после завершения расшифровки данных бортового параметрического самописца, пишет ТАСС.

"Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления при выключенном состоянии систем их обогрева", — отметили в органе.

В комитете подчеркнули, что воздушное судно столкнулся с землей через шесть минут после взлета, а экипаж включил автопилот на высоте около 130-150 метров.

"… особая ситуация на борту Ан-148 начала развиваться примерно через 2 минуты 30 секунд после взлета воздушного судна на высоте около 1300 метров и приборной скорости 465-470 км/ч — в этот момент самописцы самолета зафиксировали расхождения между показаниями датчиков скорости", — добавило агентство.

По его данным, "через 30 секунд расхождения в показаниях датчиков скорости достигли примерно 30 км/ч, после чего появилась разовая команда экипажу "Приборная — сравни". "На высоте около 2000 метров эта команда повторилась снова, причем в этот раз расхождения между показаниями датчиков скорости стали еще больше", — говорится в материале.

После второй команды "Приборная — сравни" экипаж отключил автопилот, и весь дальнейший полет проходил в ручном режиме. Показания скорости модулей воздушных параметров сильно разнились: один показывал скорость 0 км/ч, другой — 540-560 км/ч.

Потом показания скорости последнего стали интенсивно падать (до 200 км/ч и ниже), самолет был переведен в интенсивное снижение с угловым движением на пикирование 30-35 градусов. "Перед столкновением с землей показания скорости одного из модулей продолжали быть нулевыми, второй показывал скорость 800 км/ч. За 4-5 секунд до столкновения у самолета стал развиваться правый крен, который достиг 25 градусов", — сообщили в МАК.

Напомним, самолет Ан-148 в Подмосковье потерпел крушение 11 февраля, погиб 71 человек — 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа. МИД Украины сообщили, что граждан страны на борту рухнувшего судна не было.

Специалисты наиболее вероятными причинами крушения воздушного судна считали возгорание в двигателе, обледенение, неисправность датчика скорости и ошибку пилотирования. Узнать больше о трагедии можно здесь.

Межгосударственный авиационный комитет — исполнительный орган 11 государств бывшего СССР по делегированным государствами функциям и полномочиям в области гражданской авиации, а также использования воздушного пространства.

Был учрежден на основании подписанного 30 декабря 1991 года межправительственного "Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства". Орган занимается расследованиями авиационных происшествий.