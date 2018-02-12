Крушение Ан-148 в Подмосковье: российские СМИ уже отыскали украинский след

Украинская сторона не несет ответственности за авиакатастрофу Ан-148 в Подмосковье, отметил источник в министерстве транспорта.

Спасатели обследуют территорию падения Ан-148. Reuters

Российские СМИ выяснили, что модель самолета Ан-148, который разбился в Подмосковье , разрабатывалась в Украине, а в самих машинах стоят украинские двигатели.

На данный момент программа по их производству сворачивается из-за ухудшения отношений между двумя странами, пишет "Новая газета".

По данным издания, всего в России было произведено 29 Ан-148, все они были выпущены Воронежским акционерным самолетостроительным обществом (ВАСО) в июне 2010 года и принадлежали "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК).

Первые шесть самолетов Ан-148 попали в авиакомпанию "Россия", которая располагалась в Пулково. Самолет, который упал в Московской области, был одним из этих шести самолетов, утверждает источник.

Самолеты Ан-148 начали поступать в "Саравиа" в ноябре 2016-го. Первоначально говорилось о сублизинге четырех таких машин, затем их количество выросло до шести. В частности, Ан-148 используются в Красноярске, где "Саравиа" перевозит вахтовиков "Роснефти" и выполняет регулярные пассажирские рейсы.

Между тем, российская газета "Коммерсантъ" опубликовала комментарий "источника в Министерстве транспорта Украины".

По словам собеседника, украинская сторона не несет ответственности за авиакатастрофу Ан-148 в Подмосковье.

"Киев не несет ответственности за то, что происходит, как и фирма "Антонов". Из-за разрыва экономических связей Украины и России продлением ресурса "Анов", находящихся в эксплуатации в России, занимается российская сторона. Так было и во время катастрофы Ан-148 в Белгородской области в 2011 году", – сказал источник.

Однако, как известно, Министерство транспорта и связи было в Украине до 2010 года. После этого ведомство было реорганизовано и структурно вошло в Министерство инфраструктуры Украины.

Напомним, наиболее вероятными причинами крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье, в котором погиб 71 человек, специалисты считают возгорание в двигателе, обледенение, неисправность датчика скорости и ошибку пилотирования.

Как известно, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148авиакомпании "Саратовские авиалинии". На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находились 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа. В результате авиакатастрофы никто не выжил. В МИД Украины сообщили, что граждан Украины на борту рухнувшего самолета не было.