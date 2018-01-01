Крушение АН-148 в Подмосковье. Специалисты расшифровали данные речевого самописца

Перед крушением у летчиков началась паника, ситуация вышла у них из-под контроля.

Крушение Ан-148 в Подмосковье, иллюстрация. Reuters

Специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) удалось расшифровать данные речевого самописца воздушного судна, сообщает телеграм-канал Mash.

Запись переговоров в кабине пилотов показала, что летчики сразу заметили расхождения в показаниях скорости и не могли понять, с чем это связано.

Датчики скорости в разбившемся самолете обледенели и работали неправильно, так как не был включен их обогрев.

Специалистам удалось установить, что пилоты лайнера выключили автопилот и стали снижаться, однако делать этого было нельзя. Перед самым падением началась паника и ситуация вышла из-под контроля.

Напомним, самолет Ан-148 в Подмосковье потерпел крушение 11 февраля, погиб 71 человек — 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа. В МИД Украины сообщили, что граждан страны на борту рухнувшего судна не было.