Сегодня, 13:47 RSS

Крушение АН-148 в Подмосковье. Специалисты расшифровали данные речевого самописца

Сегодня, 10:28

Перед крушением у летчиков началась паника, ситуация вышла у них из-под контроля.

Ан-148, самолет, крушение
Крушение Ан-148 в Подмосковье, иллюстрация. Reuters
Стало известно, что происходило в кабине пилотов перед крушнием самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля.

Специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) удалось расшифровать данные речевого самописца воздушного судна, сообщает телеграм-канал Mash.

Запись переговоров в кабине пилотов показала, что летчики сразу заметили расхождения в показаниях скорости и не могли понять, с чем это связано.

Датчики скорости в разбившемся самолете обледенели и работали неправильно, так как не был включен их обогрев.

Специалистам удалось установить, что пилоты лайнера выключили автопилот и стали снижаться, однако делать этого было нельзя. Перед самым падением началась паника и ситуация вышла из-под контроля.

Напомним, самолет Ан-148 в Подмосковье потерпел крушение 11 февраля, погиб 71 человек — 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа. В МИД Украины сообщили, что граждан страны на борту рухнувшего судна не было.
Теги:  
АН-148, самолет, крушение, Подмосковье, разбился, расшифровка, самописец
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...