Крушение "Боинга" на Донбассе: к обвинениям против России присоединились НАТО и ЕС

Страну призвали взять на себя ответственность за катастрофу с самолетом.

НАТО и ЕС призвали Россию признать свою ответственность за сбитый "Боинг". Reuters

НАТО и ЕС призвали Россию взять на себя ответственность за катастрофу с самолетом, пишет AFP у себя в Twitter.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

Как сообщалось, 24 мая Международная следственная группа официально объявила, что зенитный ракетный комплекс "Бук", из которого сбили Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", принадлежал российским Вооруженным Силам.

При этом Bellingcat назвал имя офицера ГРУ, участвовавшего в переброске "Бука" на Донбасс. Этот военный отвечал за взаимодействие с руководством так называемой "ЛНР".

Напомним, самолет "Боинг-777" был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористами ДНР. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран.

Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук". В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины.

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Кроме того, международные эксперты доказали российское происхождение "Бука", сбившего "Боинг-777" на Донбассе.

Ранее международные эксперты опубликовали отчет о крушении "Боинг-777" спустя три года.

Как сообщалось ранее, в списке лиц, подозреваемых в причастности к крушению самолета рейса МН17, фигурируют бывшие боевики "ДНР" и кадровые российские военные Игорь Гиркин, Игорь Плотницкий, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

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