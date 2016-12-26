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Крушение Ту-154 : в Сети появилось видео подъема обломков из Черного моря

Сегодня, 19:03

В поисково-спасательной операции участвуют более 3 тыс. человек.

Россия,Сочи,Черное море,Минобороны РФ,самолет,крушение,авиакатастрофа,обломки
Уже якобы найдены тела 13 жертв Скриншот видео с youtube.com
В Черном море на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны России спасатели нашли тела еще двух погибших, всего обнаружены 13 жертв.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные источника в экстренных службах.

В то же время в Сети появилось видео подъема обломков борта.

"Поисково-спасательная операция, в которой участвуют более 3,5 тыс. человек, продолжается", — отметило агентство.

По его данным, к поискам привлечены десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.

Напомним, Ту-154 потерпел крушение в Черном море в воскресенье 25 декабря вскоре после дозаправки в Сочи, он летел из Москвы в Сирию. На борту находились 92 человека. Главные версии авиакатастрофы можно узнать здесь.

Видео: Евгений Поддубный — Новости России

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Россия, Сочи, Черное море, Минобороны РФ, самолет, крушение, авиакатастрофа, обломки
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