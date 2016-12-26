Крушение Ту-154 : в Сети появилось видео подъема обломков из Черного моря

В поисково-спасательной операции участвуют более 3 тыс. человек.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные источника в экстренных службах.
В то же время в Сети появилось видео подъема обломков борта.
"Поисково-спасательная операция, в которой участвуют более 3,5 тыс. человек, продолжается", — отметило агентство.
По его данным, к поискам привлечены десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.
Напомним, Ту-154 потерпел крушение в Черном море в воскресенье 25 декабря вскоре после дозаправки в Сочи, он летел из Москвы в Сирию. На борту находились 92 человека. Главные версии авиакатастрофы можно узнать здесь.