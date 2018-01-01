Крушение российского транспортника в Сирии: названо число погибших военных РФ

Находившиеся в самолете бойцы возвращались после выполнения боевой задачи.

На борту упавшего в Сирии Ан-26 находились шесть членов экипажа Скриншот видео с youtube.com

В Сирии на борту потерпевшего крушение российского транспортного самолета Ан-26 , по уточненным данным, находилось 39 человек, все они погибли.

Все погибшие являются военнослужащие вооруженных сил РФ, пишет Интерфакс со ссылкой на данные министерства обороны страны.

"По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу..., находилось 33 пассажира и шесть членов экипажа", — отметили в минобороны.

В катастрофе погибли российские военные, которые возвращались после выполнения боевой задачи, сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев. Он выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что обстоятельства крушения будут тщательно расследованы, и сообщил, что всем, кого затронула катастрофа, будет оказана необходимая помощь.

Ранее стало известно, что 6 марта в Сирии при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим разбился российский Ан-26. По предварительным данным, на борту находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.