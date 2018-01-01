Крушение транспортника в США: в Сети появилось видео с моментом гибели борта

После столкновения воздушного судна с землей поднялся высокий столб черного дыма.

В США момент крушения транспорника попал на видео Скриншот видео с youtube.com

Возле американского города Саванна (штат Джорджия) военно-транспортный самолет Hercules C-130J национальной гвардии Пуэрто-Рико почти под прямым углом ударился об землю

После столкновения был виден огонь, поднялся высокий столб черного дыма, свидетельствует видео, на которое попал момент крушения борта.

По данным агентства Reuters, чиновник, который не захотел называть свое имя, сказал, что подтверждена гибель пяти человек.

Напомним, в США транспортник разбился 2 мая во время тренировочного полета. На борту воздушного судна находились девять человек, вероятно, все они погибли. Узнать больше о трагедии можно здесь.

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