Крушение учебного самолета в Казахстане: погиб украинец

В результате инцидента скончался Курченко С.П.

Обломки самолета Скриншот видео с youtube.com

Возле казахского города Алматы в результате крушения учебного самолета-инструктор, который был гражданином Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства нашей страны в Казахстане, пишет "Интерфакс-Украина".

По данным агентства, умер Курченко С.П., 1970 года рождения.

"У нас уже есть письменное подтверждение, что он, к сожалению, украинец", — отметили в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что в Алма-Атинской области Казахстана разбился учебный самолет Tecnam 2002, принадлежащий Академии гражданской авиации, погибли два человека — пилот-инструктор и курсант.

Видео: TengrinewsTV