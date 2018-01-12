Крутой, Масляков, Винокур и Лещенко. Путин собрал доверенных лиц на выборы

ЦИК РФ зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина на выборах.
В него вошли 259 человек, пишет РБК
Среди них, в частности, певицы Полина Гагарина и Диана Гурцкая, актер Михаил Боярский, музыкант Игорь Крутой, певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур, фехтовальщица Яна Егорян, телеведущие Леонид Якубович и Александр Масляков (старший), ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе и др.
Ранее один из сопредседателей путинского штаба Александр Румянцев заявил, что всего "собраны представления на 600 кандидатов в доверенные лица, идет их тщательный отбор".