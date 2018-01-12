Крутой, Масляков, Винокур и Лещенко. Путин собрал доверенных лиц на выборы

ЦИК РФ зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина на выборах.

Владимир Путин вручает орден композитору Игорю Крутому. woman.ru

Сегодня, 12 января, Центральная избирательная комиссия России утвердил первую часть списка доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах

В него вошли 259 человек, пишет РБК

Среди них, в частности, певицы Полина Гагарина и Диана Гурцкая, актер Михаил Боярский, музыкант Игорь Крутой, певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур, фехтовальщица Яна Егорян, телеведущие Леонид Якубович и Александр Масляков (старший), ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе и др.

Ранее один из сопредседателей путинского штаба Александр Румянцев заявил, что всего "собраны представления на 600 кандидатов в доверенные лица, идет их тщательный отбор".