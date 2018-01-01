"Крым уже не наш": Ахеджакова прямо высказалась об аннексированном полуострове

По словам, актрисы популярная среди россиян фраза "Крым - наш" очень сильно ее морально ранит.

Лия Ахеджакова Фото: Коммерсантъ

Известная советская и российская кино- и театральная актриса Лия Ахеджакова полагает, что вместе с аннексией Крыма Россия "принесла себе огромные проблемы".

Свое мнение актриса высказала в комментарии изданию "Крым. Реалии".

Ахеджакова считае, что в ближайшее время ситуация на полуострове ничуть не изменится, поскольку "нужно полностью менять кремлевскую систему".

"Когда люди занимаются пропагандой, они находятся в очень невыгодном положении, в ужасно невыгодном. Они теряют всякую прелесть, они, во-первых, себе врут. Им хочется говорить, что, мол, да, я так думаю. Но когда придет другая власть и Крым уже не наш, он будет так думать, как выгодно. Поэтому человек-пропагандист всегда имеет отвратительный вид", — сказала она.

Ахеджакову также очень ранят высказывания типа "Крымнаш" − особенно, если они звучат из уст некогда близких и уважаемых им людей.

"Меня это так ранит, когда люди, мною безумно любимые, и я всегда находила с ними некоторое согласие, и с которыми я выхожу на сцену, вдруг озверело кричат: "Крым — наш! Наш российский Крым!". Меня это так ранит! Не хочется в это лезть. Я только знаю, что он уже не наш. И то, что мы туда влезли, мы нанесли нашей экономике огромные убытки, и мы вообще наделали таких дел В то же время она подчеркивает, что ждать время, когда придет осознание ошибки захвата Крыма, сейчас не приходится, поскольку "то, что мы имеем, мы имеем надолго", − подытожила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ахеджакова сравнила Украину и СССР.