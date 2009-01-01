"Кто не скачет, тот — москаль". Почему Беларуси не грозит "майдан"

Минск пытается диверсифицировать свою значительную экономическую зависимость от РФ, говорит Олеся Яхно-Белковская.

Олеся Яхно-Белковская Главред

Несмотря на— протестный "майдан" в ближайшей перспективе ей не грозит, поскольку граждане понимают, что еще бо́льшую опасность для их страны представляет Россия.

Об этом политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно-Белковская рассказала на чате в "Главреде".

"В Беларуси сегодня даже та часть общества, которая настроена против Лукашенко, прекрасно понимает, что "майданом" или другими акциями, направленными на демократизацию внутренней ситуации в Беларуси, может воспользоваться Российская Федерация. Я лично слышала на отдельных программах в РФ обвинения Беларуси в якобы русофобии, в том, что в Беларуси якобы издают русофобские учебники, а также, что осенью 2016 года в Беларуси были отдельные акции, где участники скандировали: "Кто не скачет, тот — москаль", — говорит политолог.

По ее мнению, Минск сегодня находится в тяжелой обстановке ввиду риска гибридной спецоперации со стороны Москвы: "Недаром Петр Порошенко после недавней встречи с Лукашенко уверял, что Беларусь не поддастся на возможное давление со стороны России на участие в военных действиях против Украины. Сам Лукашенко сказал, что "мы можем приехать в Украину на тракторе, а не на танке".

"Беларусь, понимая этот риск, пытается диверсифицировать значительную экономическую зависимость от РФ. Евросоюз снял на полгода санкции с Беларуси в обмен на определенные демократические шаги Лукашенко. Беларусь ввела безвизовый режим для краткосрочных поездок с 80 странами мира, что, кстати, было негативно воспринято Россией, и был введен "гибридный" таможенный контроль", — рассказывает эксперт.

"Поэтому граждане Беларуси, имея значительное количество претензий к Лукашенко, все же понимают, что для их страны большей угрозой, особенно накануне выборов 2018 года, является Российская Федерация. Поэтому вряд ли можно ожидать каких-то активных внутриполитических процессов именно в этот период", — заметила кандидат политических наук.

"Кстати, когда в марте этого года были митинги в Беларуси и были задержаны многие участники, то они на следующий же день были освобождены. И такая мера носила скорее защитный и превентивный характер от провокаций. Насколько я понимаю, многих задерживали не для того, чтобы их наказать и дать сроки, а просто, чтобы не происходило никаких провокаций", — подытожила Олеся Яхно-Белковская.

Напомним, ранее политолог рассказала, какие проблемы ждут Путина в 2018 году.

Больше читайте на "Главреде": "Олеся Яхно-Бєлковська: красивого виходу для Росії з війни на Донбасі — нема".