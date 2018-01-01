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"Кто - Трамп в пальто". В Сети высмеяли внешниий вид президента США

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Трамп с Меланьей < >
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1 / 5 Дональд Трамп с супругой Меланьей (Popsugar)

 Снимок, вызвавший бурную реакцию интернет-пользователей, был сделан после того, как Трамп вышел из президентского вертолета.

Президент США Дональд Трамп, одетый в мешковатое пальто синего цвета, вызвал шквал насмешек в интернете.

Соответствующее сообщение во вторник, 10 апреля опубликовало британское издание The Independent.

Трампа сфотографировали после того, как он вышел из президентского вертолета. Внимание пользователей сервиса микроблогов Twitter привлекли странные его пальто, и наперебой начали высказывать собственные предположения по поводу ее происхождения.

"Парни, а может быть Трамп постоянно носит при себе трех малышей-капризуль-расистов" "В действительности, президент — это трое людей", "Камера наблюдения "поймала" Трампа, выносившего чашки, сковородки и столовое серебро под пальто из Белого дома", — изощрялись они в шутках.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США СМИ открыли секрет прически президента Трампа.

 
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Дональд Трамп, Twitter, пальто, Белый дом, интернет
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