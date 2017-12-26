Курение вредно. В России вышедшую на балкон покурить пенсионерку сдуло ветром

Любовь ко вредной привычке и суровый российский климат могли привести пожилую женщину в очень неприятную ситуацию.

Метель в России "РИА Новости"

В российском городе Шахтерск (остров Сахалин) пенсионерку сдуло с балкона четвертого этажа ураганным ветром.

Такое сообщение опубликовало агентство "РИА Новости".

"Бабушка вышла на балкон и не выдержала порыва ветра. Сейчас она находится в одном из отделений ЦРБ Углегорска, у нее травмы", - сообщили представители местного лечебного учреждения.

По данным сахалинских журналистов, 70-летняя женщина вышла на балкон − для того, чтобы закурить, однако ее практически сразу сбросило вниз порывом ветра. Однако пенсионерка упала в относительно мягкий сугроб. Кроме того, карета скорой помощи не смогла проехать к дому из-за снежных заносов, и бабушку пришлось транспортировать в ковше погрузчика.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве при пожаре погибла пенсионерка, любившая курить в постели.