Лавров назвал условие для встречи глав МИД в "нормандском формате"

Представители России отказываются от участия в переговорах, сообщил источник в дипломатических кругах.

Глава МИД России Сергей Лавров Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что будет участвовать во встрече глав МИД стран "нормандского формата" (ФРГ, Франция, Украина и Россия) при условии участия представителей Германии.

"Вчера мы были готовы, но неожиданно был вынужден наш германский коллега улететь в Берлин. На сегодня мы дали несколько вариантов, которые нас устраивают с учетом имеющейся программы. Будем ждать, пока ничего не подтвердилось", — сказал Лавров на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА "Новости".

"Вчера подробно очень с господином Климкиным все обсудили, поэтому я даже не знаю, собираться — не собираться, если немцы будут готовы, то мы тоже готовы", — сказал Лавров.

В то же время по сообщению дипломатических источников, встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" сегодня не состоится, поскольку представители России отказываются от участия в переговорах.

"Отказываются россияне, говорят, что они могли вчера, но на сегодня у них уже все расписано", — отметил один из дипломатов, сообщает УНИАН.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча глав Министерств иностранных дел Украины и России Павла Климкина и Сергея Лаврова в Мюнхене не принесла никаких результатов.