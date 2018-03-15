Лавров рассказал, чем Москва ответит Лондону на высылку дипломатов

Отвечая на вопрос о сроках реализации ответных мер, глава российского МИД заявил: "Скоро".

Reuters

Москва определилась с ответными мерами

В скором времени из России вышлют британских дипломатов, пообещал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как пишет РИА Новости, Лавров не назвал ни точных сроков, ни сколько именно сотрудников британской дипмиссии намерены отправить домой. Отвечая на вопрос о сроках реализации ответных мер, глава российского МИД заявил: "Скоро".

Все детали об ответных мерах в адрес Великобритании Лавров пообещал объявить после того, как доведет их до Лондона.

При этом глава МИД РФ в очередной раз назвал британские обвинения по делу Скрипаля голословными, безосновательными и хамскими.

Ранее Лондон блокировал в ООН заявление Кремля об отравлении Скрипаля. Информацию озвучил пресс-секретарь российского представительства при ООН Федор Стржижовский.

Напомним, заседание британского парламента 14 марта спровоцировало дипломатический скандал в России. Российский телеграм-канал не только дал неправильный перевод тезиса, но и приписал авторство британскому премьеру. Фейк подхватили российские СМИ. Спикер Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, не разобравшись в вопросе, поспешила весьма жестко отреагировать на якобы "попрание профессиональной чести" своего шефа.

Ранее Захарова, комментируя британский ультиматум, заявила, что с ядерным государством нельзя разговаривать на языке ультиматумов. По словам Захаровой, в британском МИД работают некомпетентные сотрудники, которые не владеют информацией, поэтому способны только пугать.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. 66-летний Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.