Лавров рассказал, почему в Кремле не желают признавать "ЛНР" и "ДНР"

Позицию властей глава МИД РФ озвучил в российском телеэфире.
С таким заявлением в воскресенье, 11 февраля, выступил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире российского телевидения.
По мнению дипломата, отступление от Минских соглашений "будет колоссальной ошибкой".
"Знаете, мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, и данное слово, особенно когда это стало предметом переговоров, и когда это одобрено советом безопасности, мы всегда держим и выполняем", - сказал он.
Кроме того, глава российского МИД заявили о том, что, по его мнению, среди руководства стран Запада "укрепляется мысль о все-таки необходимости вразумить президента Порошенко".
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кремле назвали ключевое условие возвращения наблюдателей на Донбасс.