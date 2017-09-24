Лавров считает, что у США в Сирии есть другие цели. Россия обвиняет американцев в пособничестве ИГИЛ

Минобороны РФ обнаружило американскую технику в районах дислокации ИГИЛ в Сирии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что у США могут быть другие цели в Сирии кроме уничтожения террористов.

Об этом он сказал в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ, сообщает РИА Новости.

"Что касается разных целей (США в Сирии. — ред.), безусловно, это так. И когда ИГ* будет разгромлено — и с ним вместе "Джабхат ан-Нусра"*, — тогда, в общем-то, и проявится, у кого какие цели в Сирии", — сказал Лавров.

Министр отметил, что американские коллеги уверяют Москву в том, что у них нет никакой другой цели в Сирии, кроме уничтожения террористов.

"Вот когда это состоится, тогда и станет ясно — так это или какие-то всё-таки цели политические Соединённые Штаты преследуют, которые нам пока не известны", — считает глава российского МИД.

Ранее Минобороны России на своей странице в Facebook опубликовало аэрофотосъёмку районов дислокации ИГ в Сирии, где видно большое количество американских бронеавтомобилей типа Hummer, находящихся на вооружении спецназа США.

По данным Минобороны России, спецназ США находится в Сирии на территориях, контролируемых "Исламским государством", и чувствует себя "в полной безопасности".

Такой вывод российское военное ведомство сделало из спутниковых снимков области к востоку от Дейр-эз-Зора.

На снимках, представленных Минобороны, видны, как утверждается, бронеавтомобили Hummer находящиеся "на вооружении спецназа США".

На них, по версии Росси, передвигаются поддерживаемые США бойцы "Сирийских демократических сил" (СДС), которые стягиваются к Дейр-эз-Зору.

Поскольку на снимках нет следов боевых столкновений, это означает, что те, кто передвигаются на "Хаммерах", не являются противниками ИГ, делает вывод Минобороны.

Никаких других признаков, указывающих на то, что на фотографиях изображены "опорные пункты подразделений ВС США" или американский спецназ, ведомство не приводит.

Ранее сообщалось, что российские военные самолеты в Сирии атаковали район с американскими военными.