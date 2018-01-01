Лавров упал на карачки прямо на сцене, опубликовано видео

Глава МИД России прокомментировал свой конфуз на форуме "Россия — страна возможностей".

Сергей Лавров упал прямо на сцене ura.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров упал, выходя на сцену во время форума "Россия — страна возможностей".

На видеозаписи видно, что Лавров, поднимаясь по ступенькам, почти встал на сцену, однако споткнулся и упал на карачки.

К нему подбежали, чтобы помочь, однако он поднялся самостоятельно и пошел к своему месту на сцене.

"Видите, как споткнулся. Правда, хорошо, что не на дипломатическом фронте, а на ступеньках", — попытался сгладить недоразумение Лавров.

Напомним, в 2015 году Сергей Лавров грязно выругался на пресс-конференции в Саудовской Аравии.