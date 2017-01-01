Лавров заявил о "целостности Украины без Крыма"

В РФ уверены, что вопрос принадлежности республики был закрыт после подписания Минских соглашений.

Москва не намерена отдавать Крым Reuters

Россия уважает территориальную целостность Украины, но без учета территории временно оккупированной АР Крым, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров сегодняшней на пресс-конференции.

По словам Лаврова, аннексия Крыма Россией не нарушала обязательств по Будапештскому меморандуму.

"Напомню, что мы так и не применяли и не угрожали Украине ядерным оружием, поэтому никакого нарушения меморандума не произошло. А параллельно с меморандумом Украина в отдельном заявлении взяла на себя обязательства не поощрять расистские, неонацистские тенденции", - отметил он, сообщает ТАСС.

Вопрос принадлежности оккупированного Крыма к РФ был прописан в Минских договоренностях, уверен российский дипломат.

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"Украина подписалась под минскими договоренностями, которые никак не касаются темы Крыма. Данные договоренности нужно выполнять", - заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что Глава МИД РФ дал объяснения аннексии АР Крым. По его словам, захват территории осуществился после якобы заявления главы "Правого сектора Дмитрия Яроша" об "изгнании русских из Крыма",