Лавров жалуется, что США остановили выдачу виз россиянам и обещает не срывать зло на американцах

Глава МИД РФ вспомнил Обаму и организаторов "цветных революций".

Сергей Лавров Reuters

Начиная с 23 августа США приостановят выдачу американских виз по всей России на неопределенный срок. Глава МИД РФназвал такой шаг Штатов попыткой вызвать недовольство россиян.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Москве с главой МИД Египта Самехом Шукри, сообщает УНИАН.

"Истинная причина в тех решениях, которые были сегодня объявлены в другом. Первое впечатление, что американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти. Это логика известна, это логика тех, кто организовывает цветные революции. Это инерция администрации Обамы в чистом виде", — сказал Лавров.

По его словам, этой же логикой объясняется, что граждане Республики Беларусь должны получать визы не в американских консульствах в России, а в Вильнюсе, Киеве и Варшаве.

"Политический подтекст здесь очевиден", — заявил он и добавил, что решение госдепа будет дополнительно изучаться.

В то же время Лавров обещает "не срывать зло" на американцах в ответ на отказ выдавать американские визы в РФ.

"Насчет наших ответных действий, как я уже сказал, необходимо изучить подробно те решения, которые американцами были объявлены. Посмотрим. Могу сказать только одно — мы не будет срывать зло на американских гражданах", — сказал Лавров.

"Если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то просчитался", — заявил он.

Ранее "Главред" сообщал, что 28 июля РФ объявила, что с 1 августа прекращает использование посольством США в России всех складских помещений в Москве и дачи в Серебряном бору и призвала США сократить количество сотрудников дипведомств на российские территорий до 455.

В ответ США с 23 августа приостанавливают процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. 1 сентября года эта процедура возобновится в Москве. Однако "процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок", — заявили в американском посольстве.