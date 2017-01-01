Легендарную украинскую колядку исполнили американские военные: видео

Военнослужащие из армии США не только пели, но и аккомпанировали себе на различных музыкальных инструментах

Скриншот из видео

Во всемирной сети опубликовали видеоролик, на котором американские военнослужащие играют и поют легандарную мелодию украинского композитора Николая Леонтовича – "Щедрик" (в англоязычном мире боле известную как Carol of the Bells).

Соответствующее видео появилось на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в социальной сети Facebook.

"Колядка в исполнении военнослужащих Вооруженных сил США - в том числе группы ВМС США "Морские Певцы" и хора кадетов Академии ВВС США", - говорится в тексте под видео.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Лондона у елки спели колядки на украинском языке.