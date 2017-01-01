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Легендарную украинскую колядку исполнили американские военные: видео

Вчера, 19:16

Военнослужащие из армии США не только пели, но и аккомпанировали себе на различных музыкальных инструментах

Военные
Скриншот из видео
Во всемирной сети опубликовали видеоролик, на котором американские военнослужащие играют и поют легандарную мелодию украинского композитора Николая Леонтовича – "Щедрик" (в англоязычном мире боле известную как Carol of the Bells).

Соответствующее видео появилось на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в социальной сети Facebook.

"Колядка в исполнении военнослужащих Вооруженных сил США - в том числе группы ВМС США "Морские Певцы" и хора кадетов Академии ВВС США", - говорится в тексте под видео.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Лондона у елки спели колядки на украинском языке.
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Украина, США, военные, колядка, Рождество
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