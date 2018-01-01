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Ленту "Киборги" показали в американском Конгрессе: видео

Сегодня, 10:38

Перед сеансом выступили режиссер фильма Ахтем Сейтаблаев и продюсер Иванна Дядюра.

Зал в Конгрессе
Скриншот из видео
Накануне в Конгрессе США провели сеанс украинской киноленты "Киборги".

Соответствующее сообщение опубликовано новостное агентство "Укринформ". Согласно обнародованным данным, перед сеансом постановщик фильма Ахтем Сейтаблаев выступил перед зрителями. По его словам, фильм - пример того, что "мир сейчас является свидетелем рождения новой украинской нации".

По словам продюсера "Киборгов" Иванны Дядюры, западный зритель сможет увидеть, что события в Украине – "цивилизационный выбор", а не гражданская война, как пытаются представить российские пропагандисты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Киборгов" покажут  в Европарламенте в Брюсселе. 
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