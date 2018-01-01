Греция в огне: опубликовано шокирующее видео, как люди эвакуируются сквозь пламя

Греция уже не может своими силами справиться с массовыми пожарами.

Прибрежные районы страны превратились в филиал Ада Скриншот

Терпящая катастрофу Греция расписалась в невозможности своими силами потушить массовые лесные пожары, охватившие страну. Несмотря на участие в тушении армии и флота, греки не справляются с ликвидацией возгораний.

Прибрежные районы страны превратились в филиал Ада, и все, что могут сделать власти, чтобы список из десятков жертв не пополнился новыми - эвакуировать людей. Шокирующее видео, как люди прорываются сквозь горящие леса опубликовало Радио Свобода.

Афины попросили помощи у других стран. Еврокомиссия, а также отдельные европейские государства уже выделили технику и пожарных.

Напомним, в Греции разбушевались гигантские лесные пожары, которые собрали богатую жатву человеческих жизней; по состоянию на вечер 24 июля число погибших выросло до 74, тогда как еще утром сообщалось только о 20 погибших.

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