Сегодня, 23:25 RSS

Греция в огне: опубликовано шокирующее видео, как люди эвакуируются сквозь пламя

Сегодня, 22:39

Греция уже не может своими силами справиться с массовыми пожарами.

греция в огне 2
Прибрежные районы страны превратились в филиал Ада Скриншот
Терпящая катастрофу Греция расписалась в невозможности своими силами потушить массовые лесные пожары, охватившие страну. Несмотря на участие в тушении армии и флота, греки не справляются с ликвидацией возгораний. 

Прибрежные районы страны превратились в филиал Ада, и все, что могут сделать власти, чтобы список из десятков жертв не пополнился новыми - эвакуировать людей. Шокирующее видео, как люди прорываются сквозь горящие леса опубликовало Радио Свобода.

Афины попросили помощи у других стран. Еврокомиссия, а также отдельные европейские государства уже выделили технику и пожарных.

Напомним, в Греции разбушевались гигантские лесные пожары, которые собрали богатую жатву человеческих жизней; по состоянию на вечер 24 июля число погибших выросло до 74, тогда как еще утром сообщалось только о 20 погибших.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Греция, лесной пожар, жертвы, Афины, Еврокомиссия, эвакуация
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности