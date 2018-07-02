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Let it snow по-африкански: посреди жаркого лета Кейптаун завалило снегом (фото, видео)

Сегодня, 15:45
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1 / 7 (news24ua.com)

СМИ сообщают о примерно 10-сантиметровом слое снега по всему городу.

В Южноафриканской республике на юго-западном побережье, где расположен второй по численности населения в государстве город Кейптаун, посреди лета неожиданно выпал снег.

Как сообщает News24, аномальные осадки стали очень малоприятной неожиданностью для местных жителей, которые утром, выйдя из своих домов, с неимоверным удивлением обнаружили на улице 10-сантиметровый слой снега.


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Напомним, ранее сообщалось, что 23 июня в Закарпатской области на самом высокогорном горнолыжном курорте Украины — Драгобрат выпал снег.

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Теги:  
ЮАР, Кейптаун, аномалия, осадки, снег, погода, Африка
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