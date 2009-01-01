"Летчик РФ без визитки Яроша — хреновый летчик". Военный эксперт потроллил учения "Запад-2017"

На учениях "Запад-2017" российский бомбардировщик Ту-22 М3 выкатился за пределы взлетной полосы, напоминает Тымчук.
Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.
"Летная хроника учений "Запад-2017"
1. На учениях "Запад-2017" российский бомбардировщик Ту-22 М3 выкатился за пределы взлетной полосы, повредив хвостовую часть и левую плоскость фюзеляжа, экипаж не пострадал.
2. В России в Воронежской области разбился военный самолет Як-130, экипаж катапультировался.
3. Во время учений "Запад-2017" на полигоне Лужский под Санкт-Петербургом вертолет Ка-52 запустил ракеты класса "воздух-земля" по зрителям, два человека получили серьезные ранения.
…Я так понимаю, российский летчик без визитки Яроша — хреновый летчик", — написал Тымчук.
При этом в сети опубликовано видео удара вертолета Ка-52 по зрителям:
Під час військових навчань "Запад 2017" пара російських вертольотів на полігоні під Санкт-Петербургом відпрацювала не зовсім по мішеням: pic.twitter.com/EYMYTG74BI— Мілітарний портал (@mil_in_ua) 19 сентября 2017 г.
Напомним, ранее сообщалось, что на учениях "Запад-2017" боевой вертолет нанес ракетный удар по зрителям.
Видео: @mil_in_ua.