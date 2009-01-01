"Летчик РФ без визитки Яроша — хреновый летчик". Военный эксперт потроллил учения "Запад-2017"

На учениях "Запад-2017" российский бомбардировщик Ту-22 М3 выкатился за пределы взлетной полосы, напоминает Тымчук.

Авария российского Ту-22 vk.com/mediamonino

За последнее время в России произошел целый ряд авиационных происшествий, при этом некоторые из них связаны с учениями "Запад-2017"

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"Летная хроника учений "Запад-2017"

1. На учениях "Запад-2017" российский бомбардировщик Ту-22 М3 выкатился за пределы взлетной полосы, повредив хвостовую часть и левую плоскость фюзеляжа, экипаж не пострадал.

2. В России в Воронежской области разбился военный самолет Як-130, экипаж катапультировался.

3. Во время учений "Запад-2017" на полигоне Лужский под Санкт-Петербургом вертолет Ка-52 запустил ракеты класса "воздух-земля" по зрителям, два человека получили серьезные ранения.

…Я так понимаю, российский летчик без визитки Яроша — хреновый летчик", — написал Тымчук.

При этом в сети опубликовано видео удара вертолета Ка-52 по зрителям:

Під час військових навчань "Запад 2017" пара російських вертольотів на полігоні під Санкт-Петербургом відпрацювала не зовсім по мішеням: pic.twitter.com/EYMYTG74BI — Мілітарний портал (@mil_in_ua) 19 сентября 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось, что на учениях "Запад-2017" боевой вертолет нанес ракетный удар по зрителям.

Видео: @mil_in_ua.