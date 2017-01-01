"Личная неприязнь и обида". Журналист объяснил, почему Навального не допустили к выборам в РФ

Алексей Навальный не представлял опасности для действующего президента России, считает Евгений Киселев.

Алексея Навального не допустили к выборам в РФ Reuters

Российский политик Алексей Навальный на сегодняшний день остается самым популярным оппозиционером в РФ.

Об этом заявил журналист и телеведущий Евгений Киселев во время чата в "Главреде".

"Да, он добился этого достаточно популистскими методами, в том числе хлесткими телевизионными материалами, которые публиковал в интернете, и которые были по форме чрезвычайно убедительны, хотя лично я, стреляный воробей, глядя некоторые из этих сюжетов, то и дело задавался вопросом: "Господи, откуда же у Навального эта информация? Неужели какая-то "кремлевская башня" ему все это "сливает"?", — подчеркнул он.

В то же время журналист высказал сомнение в том, что Навальный представлял опасность для президента РФ Владимира Путина.

"Даже в относительно либеральной Москве, где процент оппозиционно настроенных граждан явно выше, чем в среднем по России, на выборах мэра в 2013 году Навальный набрал 27 с небольшим процентов голосов. Мне с трудом верится, что он смог бы получить больше на общероссийских выборах.

Я думаю, дело в крайне личной неприязни Путина к Навальному. Российский президент, по моим наблюдениям, человек мстительный, злопамятный, крайне обидчивый. Он не раз это демонстрировал. Навальный — последний пример", — добавил Киселев.

Как ранее сообщал "Главред", в воскресенье, 28 января, в центре Москвы сотрудники полиции в очередной раз задержали политика-оппозиционера Алексея Навального.