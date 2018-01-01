Личные вещи первого человека на Луне Нила Армстронга уйдут с молотка

Вещи знаменитого астронавта будут продаваться в три этапа - в ноябре 2018, мае и ноябре 2019 года.

Армстронг ступил на лунную поверхность 20 июля 1969 года, став первым побывавшим там человеком Открытые источники

Личные вещи астронавта Нила Армстронга, который первым в мире ступил на поверхность Луны, будучи в составе экипажа корабля "Аполлон" , будут выставлены на продажу на аукционе в штате Техас, США.

Вещи знаменитого астронавта будут продаваться в три этапа - в ноябре 2018, мае и ноябре 2019 года. Нна аукционе, в частности, можно будет приобрести бойскаутскую кепку Армстронга и флаг университета Пердью, где он учился. Эти вещи побывали с астронавтом во время полета на Луну, сообщает издание ABC.

Также на продажу будут выставлены принадлежавшие Армстронгу флаги США, ООН и американских штатов, которые, по информации источника, побывали на Луне вместе с экипажем "Аполлона-11". Помимо них будут проданы серебряные монеты, которые были выпущены в память о космической программе "Аполлон".

Особенно ценным лотом станет золотая монета из коллекции космонавта.

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Нил Олден Армстрон - американский астронавт НАСА, лётчик-испытатель, космический инженер, профессор университета, военно-морской лётчик США, первый человек, ступивший на Луну (20 июля 1969 года) в ходе лунной экспедиции корабля "Аполлон-11". Нил Армстронг скончался в августе 2012 года, на 83-м году жизни, из-за послеоперационного осложения.

Об этом сообщает издание ABC.

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