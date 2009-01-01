Лидер КНДР хочет войны. В США сделали угрожающее заявление по Северной Кореи

Хейли заявила, что США не хотят войны, но их терпение не безгранично.

Никки Хейли Reuters

Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) должен принять "самые сильные санкции" в отношении Северной Кореи в ответ на последнее ядерное испытание.

Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, пишет Reuters.

По словам Хейли, поэтапный подход в вопросе санкций против КНДР, которые вводятся с 2006 года, провалился.

Она подчеркнула, что только самые сильные санкции могут остановить северокорейского лидера Ким Чен Ына, который "просит войны".

"Несмотря на наши усилия, ядерная программа Северной Кореи более продвинута и более опасна, чем когда-либо. Соединенные Штаты не хотят войны. Но терпение нашей страны не безгранично", — сказала посол США при ООН.

Напомним, 3 сентября власти КНДР заявили, что успешно провели испытания водородной бомбы. До этого правительство Японии, изучив информацию метеорологических агентств и другие данные, подтвердило, что Северная Корея провела новый этап ядерных испытаний.

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