Лидер КНДР назвал Трампа "ганстером" и пригрозил новым испытанием водородной бомбы

Ким Чен ЫН заявил, что Трамп "дорого заплатит" за свои слова о возможности уничтожить КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Reuters Северная Корея угрожает провести еще одно испытание водородной бомбы в Тихом океане.

Об этом заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке., комментируя слова лидера КНДР Ким Чен Ына, который предупредил о действиях "на высшем уровне" в ответ на слова президента США Дональда Трампа, пишет Yonhap.

"Это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане. Мы понятия не имеем о том, какие действия могут быть предприняты, так как приказы отдает лидер Ким Чен Ын", — сказал министр.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что президент США Дональд Трамп ведет себя как "гангстер", которому придется "дорого заплатить" за угрозы уничтожить КНДР, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

По его словам, вместо убедительных высказываний на Генеральной Ассамблее ООН, которые помогли бы разрядить напряженную ситуацию на Корейском полуострове, Трамп выступил с "грубейшей речью, содержащей неслыханный вздор, чего не позволяли себе его предшественники".

Ким Чен Ын также сравнил выступление президента США с "лаем испуганной собаки".

"Поскольку Трамп перед лицом всего мира пошел на отрицание самого существования нашего государства и жесточайшим образом объявил войну с целью уничтожения КНДР, мы со своей стороны готовы рассмотреть ответные беспрецедентно жесткие меры, которых не было до этого. Сумасшедшего американского старика мы будем укрощать огнем", — добавил Ким Чен Ын.

По его мнению, Трамп после прихода к власти "обращается ко всем странам с угрозами и шантажом".

"Он представляет собой не политического деятеля, а хулигана и гангстера. Сегодня в моей памяти всплывают насмешки людей, которые во время предвыборной кампании в США называли Трампа "политическим невеждой", — отметил он.

Кроме того, лидер КНДР заявил, что подобные заявления со стороны США подтверждают правильность выбранного Пхеньяном курса на развитие ракетно-ядерной программы. "Высказывания Трампа отнюдь не запугивают и не останавливают меня, а, наоборот, подтверждают, что выбранный мною путь единственный правильный и по нему следует идти до конца", — говорится в обращении Ким Чен Ына.

Напомним, Северная Корея провела свое шестое и крупнейшее ядерное испытание 3 сентября, которое, по его утверждению, было взрывом водородной бомбы.

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