Лидер КНДР пригласил президента Южной Кореии в "кратчайшие сроки" посетить Пхеньян

< > < >







1 / 5 Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с сестрой Ким Чен Ына.' (english.yonhapnews.co.kr)

Приглашение президенту Южной Кореи передала сестра Ким Чен Ына.

Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с сестрой Ким Чен Ына.' english.yonhapnews.co.kr

Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин в президентском дворце встретился с делегацией из Северной Кореи , которую возглавил формальный глава государства председатель президиума Верховного собрания КНДР Ким Ен Нам, также в состав делегации вошла сестра лидера КНДР Ким Е Чжон.

Уровень делегации стал самым высоким со времени окончания Корейской войны. Также первым в истории стал и визит члена семьи лидера КНДР в Южную Корею, сообщает Reuters.

Стороны обменялись рукопожатиями. В состав делегации, приглашенной во дворец, входит председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон и председатель государственного комитета по делам физической культуры и спорта Чве Хви.

Между тем, сестра Ким Чен Ына передала приглашение президенту Южной Кореи посетить Пхеньян, пишет "РИА Новости".

Лидер КНДР, в частности, пригласил Мун Чжэ Ина в "кратчайшие сроки" посетить Пхеньян.

После встречи стороны отправились на обед, который устроил президент Южной Кореи в их честь.

Напомним, представители Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) и Южной Кореи договорились, что на открытии очередных зимних Олимпийских игр их спортсмены будут идти вместе под флагом "единой Кореи".