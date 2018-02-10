Лидер КНДР пригласил президента Южной Кореии в "кратчайшие сроки" посетить Пхеньян

Приглашение президенту Южной Кореи передала сестра Ким Чен Ына.
Уровень делегации стал самым высоким со времени окончания Корейской войны. Также первым в истории стал и визит члена семьи лидера КНДР в Южную Корею, сообщает Reuters.
Стороны обменялись рукопожатиями. В состав делегации, приглашенной во дворец, входит председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон и председатель государственного комитета по делам физической культуры и спорта Чве Хви.
Между тем, сестра Ким Чен Ына передала приглашение президенту Южной Кореи посетить Пхеньян, пишет "РИА Новости".
Лидер КНДР, в частности, пригласил Мун Чжэ Ина в "кратчайшие сроки" посетить Пхеньян.
После встречи стороны отправились на обед, который устроил президент Южной Кореи в их честь.
Напомним, представители Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) и Южной Кореи договорились, что на открытии очередных зимних Олимпийских игр их спортсмены будут идти вместе под флагом "единой Кореи".