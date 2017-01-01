Лидер КНДР с женой прокатились на новом троллейбусе по ночному Пхеньяну, фото

Ким Чен Ын остался доволен техническими характеристиками нового троллейбуса,
Об этом сообщает Центральное Телеграфное Агентство Кореи (ЦТАК), пишет ТАСС.
В поездке главу страны и его жену Ли Соль Чжу сопровождали высшие партийные функционеры.
Отмечается, что Ким Чен Ын остался доволен техническими характеристиками нового троллейбуса, оценив плавность его хода и высокую скорость передвижения, отсутствие вибрации и шума.
По его словам, новая модель позволит улучшить качество пассажирских перевозок в северокорейской столице.
Kim Jong-un essaie un nouveau type de trolleybus https://t.co/RGyZLOuAse— Agence Presse Yonhap (@Yonhapfr) 4 февраля 2018 г.