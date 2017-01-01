Лидер КНДР с женой прокатились на новом троллейбусе по ночному Пхеньяну, фото

Ким Чен Ын остался доволен техническими характеристиками нового троллейбуса,

Ким Чен Ын kcna.kp

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с супругой прокатились с супругой на новом троллейбусе по ночному Пхеньяну.

Об этом сообщает Центральное Телеграфное Агентство Кореи (ЦТАК), пишет ТАСС.

В поездке главу страны и его жену Ли Соль Чжу сопровождали высшие партийные функционеры.

Отмечается, что Ким Чен Ын остался доволен техническими характеристиками нового троллейбуса, оценив плавность его хода и высокую скорость передвижения, отсутствие вибрации и шума.

По его словам, новая модель позволит улучшить качество пассажирских перевозок в северокорейской столице.